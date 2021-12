CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el caso de corrupción que vinculó a René Bejarano, quien fue su secretario particular, fue el golpe de sus opositores que más le dolió, y enseguida mencionó el desafuero.

En 2004, en el marco ya de la sucesión presidencial, Federico Döring filtró a un noticiero de Televisa un video que mostraba al perredista René Bejarano, ya para entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, recibiendo dinero en efectivo de Carlos Ahumada. Posteriormente vendría el desafuero de López Obrador, pero vinculado a otras causas.



Esta mañana, el Presidente recordó ambos eventos durante su habitual conferencia de prensa.

René Bejarano Martínez, exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador, fue investigado por el dinero que “recibió de un empresario”. Foto: Eunice Adorno, Cuartoscuro.

“Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Uno fue cuando el escándalo de este argentino, Ahumada, entregándole dinero a René Bejarano y el que era Secretario de Finanzas en mi Gobierno lo graba jugando en Las Vegas”, dijo el mandatario al mencionar que ese evento fue un golpe “durísimo”.

En ese sentido, el Presidente López Obrador señaló que ese fue uno de los momentos que más le afectó en su vida porque tuvo que ver con la honestidad, refiriéndose a ella como “lo más importante en su vida”.

“¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado? Increíble. Fue un golpe durísimo. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad que es lo estimo más importante en mi vida. Hablando de la conciencia”, reiteró.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que Bejarano ya no era secretario particular para ese entonces, ya que “se había salido por voluntad y se había ido a trabajar al partido (PRD)”.

En cuanto al desafuero, López Obrador indicó que “fue durísimo en términos políticos” y recordó que fue por haber desobedecido un mandato judicial (amparo) por un camino que se construyó. No obstante, dijo que eso sucedió para que él no apareciera en la boleta presidencial.

“Y el segundo fue el desafuero, pues ese fue durísimo en términos políticos. Me desaforaron, me quitaron el cargo, pero aún así me dolió más el otro. […] Tenía que ver más con lo político, porque lo del desafuero era para que yo no apareciera en la boleta, que yo tuviera antecedentes penales y que no pudiese yo competir en el 2006”, detalló.- Información tomada de Sin embargo.