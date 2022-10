El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para lanzar su propia aerolínea compuesta por 10 naves entre las que se encuentra el avión presidencial.

La información fue revelada a través del hackeo masivo por parte del grupo activista Guacamaya y corroborada por el mandatario este martes.

“Acabo de ver apenas el proyecto en Yucatán, hace 15 días me lo presentaron”, dijo AMLO sorprendido tras haber sido cuestionado.

El presidente @lopezobrador_ confirmó que la Sedena tiene planes para operar su propia aerolínea, tendrá 10 aviones y se incluirá al avión presidencial. pic.twitter.com/9YCQ53rUPV — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 4, 2022

¿Quién estará a cargo de la aerolínea con avión presidencial?

De acuerdo con el mandatario, la empresa militar ‘Olmeca-Maya-Mexica’ estará a cargo de la nueva aerolínea.

Esta empresa operada por fuerzas militares, administra otras megaobras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal.

El gobierno entregará el avión presidencial a la empresa que operará un total de 10 aeronaves rentadas para transportar pasajeros.

“Se está haciendo el análisis económico de viabilidad, y se contempla el avión presidencial, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan, se esta buscando que tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicio”, precisó el presidente.

El proyecto tiene como objetivo cubrir el déficit de vuelos a ciertas partes del país tras la desaparición de Mexicana y la quiebra de Interjet.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales, ha habido una disminución, no solo fue Mexicana sino Interjet, se han reducido los vuelos de Aeromar, hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay, se está contemplando de que el país va a crecer, está creciendo pero va a crecer más y que se necesitan estas líneas aéreas”, explicó el mandatario.

También anunció que el gobierno dará facilidades para todo aquel que busque tener una concesión de la aerolínea, siempre y cuando cuente con solvencia económica.

Sobre el nombre, López Obrador, sugirió tomar el de la extinta Mexicana de Aviación “porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema”.

“Solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo pues en recibir una cantidad o quien tenga la marca hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación, pero eso sería lo mejor, Mexicana sino pues algo que tenga que ver con México”, sostuvo.

Se espera que la aerolínea esté lista para 2023 aunque el proyecto aún está bajo análisis del gobierno.