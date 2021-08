Ciudad de México, 3 de agosto.- Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa que no solicitará certificado de vacunación de Covid-19 para ingresar al país, restaurantes o centros comerciales, pero hizo hincapié en qué cada estado tiene facultades de hacerlo y serán respetada su decisión.

AMLO refirió que en Europa hay fuertes manifestaciones en contra de que estén pidiendo comprobante de vacunación para moverse o para entrar a centros comerciales y restaurantes, “nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, pero sí cuidar que no haya contagios”, puntualizó.

Durante su visita a las instalaciones de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta, el mandatario fue cuestionado sobre las medidas restrictivas algunas entidades han impuesto, como el cierre de bares o reducción de aforos en comercios.

“El lineamiento general es que nos cuidemos nosotros mismos, ya tenemos bastante experiencia y ya sabemos qué es lo que no nos conviene y cuidarnos; la sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar que se contagió, todas esas medidas y actuar nosotros responsablemente, no imponer las cosas, prohibido prohibir”, expresó.

López Obrador destacó que aunque los contagios siguen en aumento, con el avance del proceso de vacunación ha disminuido el número de fallecimientos.

Exhortó a quienes no han acudido a aplicarse su dosis, lo hagan de forma inmediata pues los resultados son positivos antes el virus.