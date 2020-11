En Estados Unidos –y fuera de ese país– ya hay, para fines prácticos, un claro ganador de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre: la dupla demócrata de Joe Biden, como presidente, con Kamala Harris como vicepresidenta.

Y aunque muchos países y organismos internacionales ya salieron a reconocer la victoria demócrata públicamente, externando sus felicitaciones y reconocimiento a Joe Biden, en México el discurso fue diferente.

“Vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes , no podemos actuar, queremos ser respetosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos”, dijo este sábado desde Tabasco el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Además hizo referencia a su primera contienda por la silla presidencial mexicana en 2006 y de como, él asegura, le robaron su victoria con fraude electoral. Precisamente este comentario fue bastante criticado por los cabos sueltos que pueda dejar, ya que se podría entender que acusa a Joe Biden de hacer fraude.

Para varios especialistas, tomando en cuenta el vínculo clave y la relación estrecha en diversos temas entre Estados Unidos y México, dicha postura del presidente Andrés Manuel simplemente no fue acertada.

“Si López Obrador no lo ha hecho (reconocer el triunfo de Biden) es por decisión personal, no creo que tenga que ver con algo institucional. En el mejor de los casos muestra ignorancia sobre el proceso electoral de Estados Unidos; en el peor de los casos muestra que no quiere aceptar la derrota de su candidato”, apuntó Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación Política.