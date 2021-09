El presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá al Senado el 7 de octubre para entregar la medalla Belisario Domínguez y por primera vez se otorgarán dos reconocimientos, uno a la morenista Ifigenia Martínez y uno postmortem a los familiares Manuel Velasco Suárez, en reconocimiento a su trabajo en la ciencia y pionero en el área de neurología y neurocirugía.

La presencia del titular del Ejecutivo Federal será para atestiguar la entrega de la máxima presea que otorga el Senado.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que las preseas se entregarán en el marco de la medalla de este año porque hasta ahora no se han logrado poner de acuerdo los grupos parlamentarios para la emisión 2020 que se otorgó al personal médico por su apoyo en la pandemia de covid-19.

“Todavía no se ponen de acuerdo en quién la recibiría, qué institución, qué personas”, expresó en entrevista el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Por primera vez esta ceremonia se realizará en la sede de Reforma e Insurgentes, debido a que la antigua casona de Xicoténcatl está en un proceso de reparación.

“Es que según me lo comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que estaría presente el Presidente de la República el día 7 de octubre (…) él no ha venido aquí, no conoce este recinto y sería un buen gesto invitarlo a que lo conozca. Además, creo que por comodidad es mucho más amplio que el de Xico, Xico está en reparación”, destacó.