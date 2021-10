Ciudad de México, 01 de octubre.- La propuesta de reforma en materia energética que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso contempla la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, además de las figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución.

“La iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, dijo en la conferencia matutina.

También, el presidente propone cancelar los Certificados de Energías Limpias. En la exposición de motivos se establece que estos certificados han representado un subsidio de 6 mil 159 millones de pesos para las empresas, además de que es un esquema legal que no puede aprovechar la CFE.

El documento establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará por lo menos el 54 por ciento del consumo eléctrico nacional y la iniciativa privada podrá competir por el 46 por ciento restante mediante “procedimientos de competencia”.

El documento establece una nueva organización del Estado en materia energética, donde CFE es el actor central, ya no en calidad de “empresa productiva del Estado” sino como un organismo de gobierno del nivel federal.

La reforma plantea que CFE asuma las funciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para organizar la operación del mercado. En la reforma de Peña Nieto se configuró al Cenace como un actor independiente para regular al mercado y con el objetivo de dar el mismo trato a todos los actores, ya fueran públicos o privados.

Absorbe también las filiales CFE Telecomunicaciones, Internet para todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital en una estructura vertical.

Tres artículos transitorios clave:

Energía Limpia

En todo un capítulo se establece la necesidad de impulsar la generación de energía limpia en el país, en particular con dos “grandes proyectos”, la renovación de maquinaria de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaico en Sonora.

El objetivo final, dice el documento, es utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía, “reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”.

Litio, estratégico

En un artículo de la Constitución se propone establecer que no se darán concesiones sobre el “litio y demás minerales estratégicos necesarios”.

Sin embargo, se respetarán las asignaciones para explotar otras minas donde no se ha reportado o pedido la presencia de este elemento.

Reforma energética de AMLO by Sebastian Barragan on Scribd