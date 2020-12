Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos, será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, escribió en la misiva el presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes informó que envió una carta a Joe Biden para felicitarlo por su victoria en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos .

“Una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral de Estados Unidos, y hubo una resolución que tomaron en favor del señor Biden, una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden presidente electo del los Estados Unidos de América”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador leyó la misiva que envió a Biden, porque dijo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le confirmó que ya la fue entregada.

“La leo porque me confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en la noche se entregó y que ya la recibió, si no, no lo haría”, explicó.

El mandatario comenzó su carta felicitando a Biden, presidente electo de EUU, y recordando que hace nueve años se conocieron.

“La carta dice: Estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América.

Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta, el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos.”, dice el texto.

López Obrador expresa en la carta que envió a Biden, que tiene la certeza de que se seguirán aplicando los principios básicos de política exterior, “en especial, el de no intervención y autodeterminación de los pueblos”

“Nuestros países están vinculados por la vecindad, y a nuestros pueblos nos hermanan la historia, economía y la cultura; por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías.

Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos , será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

El mandatario mexicano también agradeció la postura de Biden en materia migratoria, la cual dijo es a favor de los migrantes mexicanos y del mundo.

“Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y el mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centro América. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a os flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos”.

Por último, López Obrador dijo que espera que próximamente pueda hablar con el presidente electo de los Estados Unidos, de lo anterior y otros asuntos. Reiteró su felicitación y le deseo “la mejor de las suertes” por el bien de las dos naciones, expresó.

“Espero que próximamente, Sr. Biden, se presente la oportunidad de hablar de éste y de otros asuntos; en tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones.

Un saludo afectuoso.”, termina la carta firmada por el presidente López Obrador.

El mandatario mexicano quiso esperar a que el Colegio Electoral de los Estados Unidos confirmará al ganador de las elecciones, luego de la denuncia, de Donald Trump, de un presunto fraude en los comicios.

López Obrador, quien ha mantenido una buena relación con el actual presidente Trump, era hasta ahora uno de los pocos mandatarios que todavía no habían felicitado a Biden.

El presidente de México declaró en repetidas ocasiones que lleva una buena relación y no tiene problemas con nadie, refiriéndose a Joe Biden y Donald Trump, pero señaló que actuó de manera institucional, con el principio de no intervención.

“Estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan el resultado de la elección, una vez que esto suceda vamos a pronunciarnos, y vamos enviar un mensaje a quien resulte ganador. Queremos que se agote el proceso electoral y que se defina quién triunfó”, dijo en su conferencia del 10 de diciembre.

López Obrador desató la polémica en México al declarar que iba a esperar hasta que las autoridades electorales estadounidenses, dictaminaran al ganador porque ” no quería ser imprudente”, esto en una conferencia que ofreció en Tabasco el 7 de noviembre.

“Vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no podemos actuar, queremos ser respetosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos, les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos”, dijo el mandatario desde Villahermosa.

Recordó que cuando le “robaron” las elecciones del 2006, los gobiernos extranjeros comenzaban a felicitar a los virtuales ganadores, pese a que no había una confirmación. De tal modo, prefiere evitar una situación similar a la que vivió.

“Yo no puedo decir que felicito a un candidato o a otro; padecimos de las cargadas cuando nos robaron una de las veces la presidencia; todavía no se terminaban de contar los votos y unos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a quienes se declararon ganadores, eso fue lo que paso en el 2006”, apuntó.

Ambos países enfrentan también desafíos en seguridad: México es una ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, mientras que desde el norte llegan ilegalmente armas hacia territorio mexicano, en medio de una ola de violencia criminal.

Durante la presidencia de Biden se profundizará la implementación del T-MEC, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte negociado por exigencia de Trump.