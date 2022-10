El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió una pregunta de la prensa relacionada con el hackeo de Guacamaya a la Sedena y evitó que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la esa secretaría, respondiera a los hechos.

A 20 días de cumplirse la filtración masiva de información de seguridad nacional de México, hecha pública el 29 de septiembre de 2022, López Obrador continúa negándose a contestar preguntas de los periodistas, a pesar de que él mismo afirmó en la conferencia matutina del 30 de septiembre que el hackeo a la institución era cierto.

“¿Qué se ha hecho con esta información? Han surgido una cantidad innumerable de cables. Se habla de funcionarios locales que han tenido nexos con el crimen. La Sedena, ¿qué hacía con este tipo de información?” cuestionó una reportera al presidente.

-Quisieran que les ayudáramos a hacer ‘el caldo gordo’ tratando el tema que fue un rotundo fracaso (…) Quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto porque la mañanera es un diálogo circular de comunicación, de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia-, respondió el presidente.

“Es querer engancharme en lo que traman mis adversarios conservadores, están nada más viendo qué maldad van a hacer. De vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera”, añadió el mandatario.

Cresencio Sandoval guarda silencio

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, no ha respondido públicamente por el hackeo de Guacamaya a su institución. El general pospuso hasta nuevo aviso su comparecencia en la Cámara de Diputados programada para el 18 de octubre.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió en su defensa argumentando que la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados “no es el organismo” ante el que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, “tiene que rendir cuentas”.

Asimismo, Adán Augusto justificó la negativa de Sandoval a comparecer debido a una carta “en términos por demás irrespetuosos” del diputado Servio Barrera de Movimiento Ciudadano.

El pasado 12 de octubre, el secretario de la Defensa Nacional les notificó a los diputados que no asistiría a la reunión en el recinto legislativo y les propuso recibirlos en sus oficinas para explicar la vulneración a la Sedena.

La información filtrada por el grupo hactivista incluye comunicaciones entre el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Marina, información sobre el “Culiacanazo”, datos sobre la salud del presidente López Obrador, contratos para la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, presuntos nexos de funcionarios y exfuncionarios con el crimen organizado, mapas criminales, etc. Esta filtración de información confidencial es considerada la más grande en la historia de México.