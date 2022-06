Ciudad de México, 31 de Mayo 2022.- El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las obras del Tren Maya, en concreto de su Tramo 5, que pasa sobre Quintana Roo, continuarán, pese a los fallos legales en contra de ese proyecto, impulsados por “pseudoambientalistas”, financiados por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera de este día, el mandatario se refirió a este asunto y al tramo que va de Playa del Carmen, a Tulum.

“Vamos a acudir a otra instancia, o se van a presentar recursos para que el amparo no proceda, porque no tiene fundamento.

“Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros.

“Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos, es una demanda permanente que tenemos”, recordó al asegurar que “vamos a poder cumplir”.

Justificó sus afirmaciones recordando que quienes presentaron el amparo no son propietarios de las zonas por las que el transporte pasará, sino “gente supuestamente preocupada por el medio ambiente”.

En este sentido, abundó que, en contraste, la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan, que ha extraído por decenios material pétreo del subsuelo de la zona, no ha sido cuestionada por esos críticos del Tren Maya.

Y agregó que, tras llegar a un acuerdo con sus ejecutivos respecto al cese de sus operaciones, ésta ha seguido con su actividad, por lo que ya les hicieron un nuevo apercibimiento.

Sobre la suspensión del Tramo 5 del Tren Maya, insistió en que van a continuar con todo el procedimiento legal sin problema alguno, “y estamos seguros de que la obra va a continuar.

“Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a recuperar tiempo”, confió el Presidente.

Sobre las impugnaciones contra el proyecto, por falta del cumplimiento de trámites como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), López Obrador dijo que hay interpretaciones distintas.

“Yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron.

“Ahora, de acuerdo con el criterio que está aplicándose, no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras, vamos a cumplir legalmente”, sostuvo López Obrador.

“No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación. Antes hacían y deshacían, pero ahora ya no es así”, remató. (Infoqroo)