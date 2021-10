Ciudad de México, 14 de octubre.- Vacunar a los menores de 12 a 17 años, como lo ordenó el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, no es cosa juzgada, reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles el mandatario anunció que impugnarán la decisión judicial, que pide a su gobierno modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, con el objetivo de incluir a los adolescentes.

“Es una decisión de un juez, pero falta qué se resuelve en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita no se puede hacer extensivo”, argumentó.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que a la fecha no existe una recomendación médica de que los menores deban ser vacunados contra el nuevo coronavirus.

“No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces”, refirió.

Dijo que no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. “Entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar, entonces legalmente esto se va a respetar pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar…”, cuestionó.

Enfatizó que serán respetuosos de la legalidad, pero, dijo, la determinación del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México “no implica parar la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto, no es así porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada no está terminado el proceso”.

En este marco, López Obrador señaló que continúan las investigaciones para que México cuente con la vacuna Patria contra el nuevo coronavirus y que se le acaban de autorizar 180 millones de pesos al equipo investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para apoyar los trabajos.

“Al momento que tengamos esa vacuna, ya es otra cosa”, comentó.