Ciudad de México, 20 de abril 2022.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pedirá a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le informe sobre la situación actual de más de 250 granjas porcícolas que operan en el estado de Yucatán y que contaminarían vastas zonas de su geografía.

A pregunta de un reportero que lo consultó sobre esa problemática en su conferencia diaria, el mandatario agregó que la autoridad ya clausuró cinco granjas y está haciendo un trabajo en ese sentido.

“Tenemos que cuidar la península porque es un medio ambiente muy rico en flora, en fauna, los ríos subterráneos, los cenotes y es la región en donde se asentaron las antiguas culturas; en especial, la cultura maya.

“Hay muchas riquezas naturales y bellezas turísticas, tanto en la parte del golfo como ya en lo que tiene que ver con el Caribe, aunque ya no corresponda del todo a Yucatán, pero sí, Río Lagartos y toda esa región de Yucatán, los antiguos puertos, el actual puerto de Progreso, Sisal, todo eso que es muy bello, y lo que hablas de cenotes, de los ríos y buscar el equilibrio”, añadió el político tabasqueño.

Añadió que la industria de la granja de cerdos se desarrolló mucho y agregó que la porcicultura en Yucatán es una historia que tiene que ver con una tradición alimenticia de toda esa región, que incluye Cuba, a la península de Yucatán, Tabasco, Campeche desde luego, y no había mucha demanda o, mejor dicho, no había producción de cerdo suficiente para la demanda.

Primero en canoas se compraban los cerdos de Chiapas y de Tabasco para llevar a Yucatán, pasó el tiempo y ya con la carretera se llevaban los cerdos de Michoacán, del centro del país, que eran las zonas productoras de cerdo, explicó López Obrador, con evidente conocimiento del tema.

“Y de repente, por el puerto de Progreso, con la entrada de alimentos, empiezan a crearse las granjas de cerdo y además se protege el mercado, no podía uno entrar a Yucatán con un sándwich o una torta de algo que fuese hecho con carne, para proteger su producción avícola y de cerdos, todo era un plan de sanidad animal.

Pero lo cierto era de que mientras los neoliberales abrían las fronteras de manera indiscriminada, sin límites estratégicos, en Yucatán se protegían las fronteras, se cerró y creció la industria porcícola al grado que de comprar los cerdos del centro y otros estados del sureste ahora son los que venden y exportan, apuntó López Obrador.

Empero, el mandatario advirtió: “Sin embargo, ya está rompiéndose el equilibrio y en todo hay que buscar el desarrollo sustentable, no afectar al medio ambiente.

“Entonces, esa es la labor que la Secretaría del Medio Ambiente tiene que hacer. Sí, son empleos, es producir alimentos, pero hay que procurar no dañar el medio ambiente, en todo hay que actuar de esa forma.

“Los ambientalistas que están en contra del Tren Maya, pues son falsarios, no son auténticos. Hasta me dio gusto que reconozcan que utilizaron un video que no tiene que ver con el Tren Maya, es importante pues que ellos acepten que mintieron.

“Y aquí vendría la pregunta: si ese cenote apuntalado con concreto no es del Tren Maya, ¿Quién fue el que lo hizo? Yo más o menos tengo una idea, pero se los voy a dejar a ustedes de tarea, porque ustedes son mirones profesionales y van a hacer la investigación, entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente”, indicó.

Sobre el caso de la procesadora pétrea, Calica, ubicada en la costa quintanarroense, el Presidente de México señaló que en este caso, también ya buscan un acuerdo con sus directivos, a quienes presentarán tres opciones:

Una, dijo, es la clausura, porque ya no se permite que extraigan material, eso ya no puede permitirse. Que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado, porque es una empresa que se llama Vulcan, es de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos.

“Pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible, no puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático y que estemos haciendo esta destrucción.

“Entonces, si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales. A ver qué van a hacer los de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto. Esa es una opción.

“La otra opción, que es importante para ellos y para todos, es buscar un acuerdo para que esa área impactada, más otras dos mil hectáreas que tienen ahí, puedan convertirse en un parque turístico.

“Tienen también pegada al mar la concesión de un puerto que puede ser utilizado como puerto de cruceros. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo en cuanto a playas, es el Caribe. Eso es lo segundo.

“Y lo tercero es que les compremos el terreno completo, hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir esto en un parque natural.

“Toda esta zona, esto es importante también que la gente lo sepa, eran bienes nacionales y se crearon fideicomisos, era de la nación y en el periodo neoliberal se fueron apoderando de todos estos terrenos; pero, bueno, ya no nos vamos a meter a hacer una arqueología de lo agrario, ya se tiene que respetar la posición, lo que ya se llevó a cabo desde el punto de vista jurídico, aunque, la verdad, fue un gran abuso”, resumió.

Recurrente, López Obrador insistió, como lo ha hecho en toda su administración que el periodo neoliberal es sinónimo de saqueo y recordó que el Presidente Carlos Salinas (1988-1994) reformó el artículo 27 de la Constitución y ahora, aunque les parezca increíble, hay ejidatarios que son dueños de cinco, de 10 mil, de 20 mil hectáreas.

“Claro, no campesinos, sino los que compraron grandes extensiones de terreno, porque Salinas puso al mercado las tierras ejidales con la reforma al (artículo) 27.

El periodista, Eduardo Esquivel Ancona, añadió en una segunda pregunta a López Obrador que ¿qué posibilidades hay de que a estos famosos que están en contra del Tren Maya se les pudiera dar un poquito de historia de la Península de Yucatán en el sentido de que las primeras vías del Tren en Yucatán fueron puestas en 1875 hasta 1910, en el gobierno porfirista sin daños ambientales, como tampoco los hubo en el tramo de Palenque, Chiapas, a Valladolid, en 1950.

Irónico, el Presidente de México respondió: Entonces, es decirles a estos… Yo dudo que Eugenio Derbez o Laisha Wilkins sepan qué fue la Guerra de Castas, lo dudo mucho, pero fue una… Ese tren que está ahí en Carrillo Puerto, yo lo vi.

“Lo tienen como memoria, pero fue una historia trágica. El general Salvador Alvarado en 1915 se los devolvió y lo usaron, pero luego los tatich, que así les dicen a los jefes, dijeron: ‘No, pues esto es una historia de dolor, mejor la quitamos y vendemos como chatarra las vías y todo

El mandatario, a sugerencia de Esquivel Ancona (apellidos muy comunes en Yucatán), señaló que invitaría a esos artistas que han criticado el Tren Maya, “para ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan ¿no?, que platiquemos”.

“Porque es desconocimiento, o sea, no es mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado, o sea, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, opinó.

“Lo que estamos haciendo ahora es recuperando el ferrocarril de pasajeros. Yo tengo como meta que en dos años cinco meses tengamos dos mil 600 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Eso va a ser importantísimo, es la recuperación de los trenes de pasajeros. No debieron de desaparecer los trenes de pasajeros”, dijo.