El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos “no dejarse manipular” por “reportes de los medios” de comunicación sobre altos precios de las gasolinas en estaciones del país.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador explicó que “lo real” es lo que informa la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los días lunes.

Primero, no dejarnos manipular por informaciones falsas sobre precios de las gasolinas. Toman una foto de una gasolinería con un recio alto y esto lo convierten en un precio nacional, que no es así. Puede ser que hagan eso una, dos o tres gasolinerías de las miles que hay, pero tenemos una supervisión constante y lo que informamos los lunes es lo que realmente sucede, no hay alteraciones (en el costo de los combustibles)”, dijo.