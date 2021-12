CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a periodistas no caer en la “grilla” partidista en estados donde se realizarán elecciones, esto tras revelarse un presunto uso de avión privado del senador morenista Julio Menchaca.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dijo no tener mucha información sobre el presunto uso de vuelo privado que realizó Julio Menchaca, considerado uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura de Hidalgo, para asistir a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el pasado mes de octubre.

“Pues no tengo mucha información, pero cuando escucho así, senador Menchaca, sí sé, porque mi trabajo también consiste en tener información. No hacemos espionaje, pero sí hay inteligencia, sobre todo porque me informa la gente de todo lo que pasa”, refirió.

“Y este senador es uno de los que aspira a ser candidato en Hidalgo, para tener toda la película completa, y aprovecho también para decir que en esta temporada, como vienen elecciones en Hidalgo y vienen elecciones en Quintana Roo, en Oaxaca, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, pues siempre hay lo que se conoce coloquialmente como ‘grilla’”. dijo.