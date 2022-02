Luego de que la cancillería de Panamá mandara una carta al gobierno de México y rechazara a Pedro Salmerón como embajador en ese país –tras las acusaciones de acoso sexual−, el historiador “declinó” al cargo que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La carta del gobierno de Panamá la recibió México el pasado 25 de enero y en ella pedía reconsiderar el nombramiento de Salmerón.

“Resulta que lo propusimos para embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM”, dijo el mandatario.

.@lopezobrador dijo que la canciller de Panamá, "como si fuera la Santa Inquisición", se inconformó por el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador. El presidente dijo que buscará alternativas para usar "los conocimientos de Pedro en otro campo". pic.twitter.com/niuYqpen4s — Animal Político (@Pajaropolitico) February 1, 2022

Durante su conferencia de prensa, López Obrador leyó la “declinación” de Salmerón y anunció que sería propuesta como embajadora en Panamá la senadora suplente, Jesusa Rodríguez.

“Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo, imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual. Y, sin duda, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces, me envió una carta”, mencionó.

En la carta, Salmerón califica a las acusaciones de acoso sexual de “linchamiento mediático”.

“El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, escribió Salmerón.

“Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, Señor Presidente, hacer como en 2019: si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa: su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Nunca los busqué: los acepté fue para servir a la República y a un gobierno que pese a que está transformado al país y cuenta con el 70% de la aprobación popular (o justamente por eso), despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen”, señaló.

López Obrador siguió defendiendo a Salmerón y dijo que buscará que sea su asesor con el fin de aprovechar sus conocimientos históricos.

“Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa muchísimo dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, el Archivo Agrario y él es especialista.

“Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años, del fraude a Madero 112 años para acá”, dijo.

Alumnas y exalumnas del ITAM rechazaron la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá, acusado de acoso sexual por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México durante su periodo como profesor.

En un pronunciamiento de la Cuarta Ola, organización estudiantil, las alumnas pidieron reconsiderar su nombramiento y hacer justicia para las víctimas.

El colectivo de estudiantes sostiene que Pedro Salmerón también cuenta con acusaciones en la cuenta de MeTooAcadémicosMx, en la UNAM, así como al interior del partido de Morena, por lo que señala que este nombramiento solo ignora las denuncias de mujeres.

Tras las denuncias, López Obrador defendió la propuesta de designar a Pedro Salmerón por ser “un historiador de primera y muy preparado”, y porque “no hay denuncias formales”.

En abril de 2019, Salmerón renunció a mitad del semestre como profesor del ITAM tras hacerse públicas las denuncias de acoso sexual, a través de la cuenta #MeTooITAM, y luego que el instituto iniciara una investigación interna. Sostuvo que las acusaciones eran falsas, pero no afrontó el proceso de investigación del centro educativo.