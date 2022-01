El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe en México un incremento de casos de covid-19 por la variante ómicron, pero sostuvo que no se han incrementado las hospitalizaciones y menos las muertes.

“Adelanto que sí están incrementándose contagios por esta nueva variante, pero no hay incremento en hospitalizaciones y lo más importante, no hay fallecimientos. Pensamos que van a aumentar contagios pero no tiene la gravedad que la otra variante (Delta)”, dijo.