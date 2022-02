El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Televisa le había corregido “de manera personal” que no mantenía una relación con Carlos Loret de Mola desde 2019.

Días después de que medios de comunicación difundieran un reportaje sobre la casa de Houston, Texas, en donde vivió el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, entre ellos Latinus, un medio encabezado por Loret de Mola, López Obrador dio a conocer los supuestos ingresos del periodista durante 2021.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, dijo que no era correcto el origen de los supuestos 11.8 millones de pesos presuntamente pagados por Televisa, ya que habían sido pagados por otra empresa de medios.

“En los papeles que llegaron en efecto… estos 11.8 Televisa dice que no se los entregó a Loret y sí es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televisa la W, o sea esa radiodifusora, no sé si es Radiópolis y la otra empresa, esta es Prisa, y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche, entonces en efecto aquí son 8 y medio de esa otra empresa de Cabal no de Televisa porque estuve revisando los documentos y Televisa tiene en este año 2 millones y medio, o sea sí tiene”, comentó.

Al mostrar por tercera ocasión la información sobre los ingresos de Loret de Mola, que presuntamente hizo llegar un ciudadano a la oficina de Presidencia, López Obrador dijo que había revisado una factura expedida a Loret bajo el concepto “talentos Televisa”, pero esta asciende a 2.5 millones.

El presidente defendió la necesidad de que los periodistas hagan públicos sus ingresos, al considerarlo un tema de ética, y agregó que “ayudaría mucho” que también hicieran públicos los bienes que poseen, de la misma manera en como hacen los servidores públicos. Agregó que también es importante dar a conocer las relaciones comerciales que mantienen los medios de comunicación con empresas particulares.

López Obrador afirmó que la empresa Latinus, que encabeza Carlos Loret de Mola, forma parte de un grupo de compañías que vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos e insumos médicos, que han visto sus intereses afectados durante el actual sexenio.

Afirmó que tiene más pruebas sobre los ingresos de Loret, “pero no me deja el INAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) darlas a conocer”, agregó, aunque en realidad el organismo no ha respondido.

El día de ayer el presidente dio a conocer una carta enviada a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, por medio de la cual solicitó que se hicieran públicas “las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee Carlos Loret de Mola, socios y familiares”.

Pidió al Instituto que haga públicas sus facturas de pago, así como información de los registros del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera.