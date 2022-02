El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la petición del periódico The Washington Post, medio que hizo un llamado a Joe Biden a condenar “los ataques a los periodistas mexicanos y hacer un llamado a nuestros aliados democráticos para que apoyen a la prensa libre”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano se mofó de la solicitud del diario estadounidense y aseguró que su gobierno no reprime ni vulnera los Derechos Humanos del gremio periodístico.

“Estaba yo leyendo que el Washington Post está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. Qué no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México, qué no sabe cómo imperaba la corrupción, cómo un grupo se sentía el dueño de México, cómo fueron los causantes de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país, ¿no lo sabe el Washington Post?”, preguntó el titular del Ejecutivo entre risas.

Este martes, el periódico The Washington Post publicó una editorial en su sitio web en el que acusó a AMLO de atacar a “una de las figuras mediáticas más destacadas del país”, en lugar de abordar temas como la violencia contra el gremio periodístico.

“México está experimentando uno de los períodos más letales para los periodistas, con cinco asesinatos en lo que va del año. Pero en lugar de abordar estos peligros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó gran parte de su conferencia matutina habitual del viernes 11 a atacar a una de las figuras mediáticas más destacadas del país”, afirma la editorial.

AMLO pide que periodistas ‘famosos’ transparenten sus ingresos

En este contexto, hizo un llamado a comunicadores “famosos” a no aparentar que están representando al pueblo de México, cuando en realidad lo que están haciendo es un “periodismo al servicio de privilegiados y corruptos”. Así como a transparentar sus ingresos por ser un tema de interés público.

“Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos porque representan grupos de intereses creados”, manifestó.