El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que seguirá de cerca la consulta que se realizará entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia para decidir si se extiende dos años el periodo de Arturo Zaldívar como titular de ese poder.

La consulta fue planteada por el propio Zaldívar para que sean sus compañeros ministros quienes decidan si se admite el artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que extendería su presidencia en la Corte y la Judicatura por dos años.

“Aprovecho también para decir que voy a estar pendiente del resultado de la consulta en la Corte y que yo no puedo votar ahí, no me corresponde, no es como antes, que el presidente era el que decidía, ahora no, aunque nuestros adversarios digan lo contrario.

“Pero sí decir que es una oportunidad histórica que tiene el Poder Judicial para renovarse, que si dejan pasar la oportunidad va a ser muy difícil que ese poder se limpie de corrupción”, dijo el titular del Ejecutivo.