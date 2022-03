El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca que la población no participe en la Revocación de Mandato.

El ataque cotidiano. El presidente López Obrador acusó que el INE busca que la población no participe en la Revocación de Mandato. "Por eso no lo promueven", aseguró. "Y los medios de información nada, no hablan", agregó. Más, en: https://t.co/yZRckfteRs pic.twitter.com/7aYgWKKy1p — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 14, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el INE viola la Constitución y actúa de forma antidemocrática al no promover la Revocación de Mandato que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

El INE, con todo respeto y sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando a Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático es una paradoja”, declaró.

“Un instituto que debe promover la democracia, está en contra de la democracia, no quiere que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces, es realmente lamentable y muy cínico, porque ni los medios de información, nada, no hablan”, agregó.

El mandatario mexicano apuntó que el ejercicio revocatorio “es un hecho inédito” en donde se reafirma que la soberanía dimana del pueblo, y acusó. los medios de comunicación de promover lo que denominó un “golpismo mediático”

“Además si tenemos diferencias (con los conservadores), como la tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática.y no por el golpismo”, expuso.

“Los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría, ¿a qué apuestan? Al golpismo mediático. por eso hablo de golpismo; no les ha funcionado ni les va a funcionar, pero es interesante que la gente lo sepa, lo que quieren es tener un Presidente débil”, declaró.

Los mexicanos participarán el 10 de abril en la primera votación que preguntará a la población mexicana si el presidente, en este caso López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024.

El ejercicio genera choques entre el Gobierno y el organismo electoral, que ha denunciado obstáculos para organizar la votación porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4.913 millones de pesos para 2022.

La votación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, también causa polémica porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.