CIUDAD DE MÉXICO. Acudir a la OEA para acusar una supuesta intromisión del narcotráfico en las pasadas elecciones “es cinismo o propaganda” consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar que la alianza PAN-PRD-PRI pretenda acudir al organismo internacional para que se investiguen sus aseveraciones.

Desde la conferencia de prensa matutina, López Obrador sostuvo que sus adversarios en el pasado no hicieron nada para impedir el crecimiento de la violencia en el país, porque la “seguridad estaba al mando de la delincuencia”, como se demuestra en el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, enjuiciado actualmente en los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.

Agregó que si bien hoy su responsabilidad son los muertos y víctimas por la criminalidad, la culpa no es de su gobierno sino de quienes le antecedieron en el cargo.

Se trata de un problema heredado, sostuvo.

“Se me hace muy cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. ¿O quiénes fueron los responsables?, ¿el cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio?, ¿el Jalisco Nueva Generación es de ahora?, ¿el cártel de Guanajuato surgió ahora? ¿Qué, no ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos? Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables; y, además, estamos asumiendo esa responsabilidad trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad”, remarcó.

Al defender la manera en la que se da paz y tranquilidad al país, López Obrador admitió que su método “lleva más tiempo en alcanzar el objetivo” y recordó que en el pasado nunca hicieron nada para disminuir el crimen y la violencia.

De ahí que aunque se logró contener la tendencia a la alza en la curva de inseguridad desde el inicio de su gobierno hasta el día de hoy, el descenso en la inseguridad ha sido “marginal”.

“Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del tres por ciento”, señaló al reconocer también que la inseguridad en esta área se mantiene como en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto.

Rechazó que viva en una “burbuja” al asegurar que hay paz y tranquilidad en el país cuando el nivel de impunidad en la sanción a los delitos sigue siendo del 90 por ciento y las matanzas entre los grupos criminales se mantengan.

“Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, y además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás, esto que nosotros estamos logrando”, precisó el jefe del Ejecutivo federal.

En el mismo sentido, negó que haya habido un mal manejo de la pandemia de Covid-19 en el país dado el número de muertos contabilizados al día de hoy.