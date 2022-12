CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre.- El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya criticó que la iniciativa que pretende modificar las leyes secundarias en materia electoral, también conocido como el “Plan B” de Andres Manuel López Obrador (AMLO), tiene como objetivo debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Cuando lees la iniciativa que mandó López Obrador y que aprobaron como borregos los de Morena, sin siquiera leerla, la aprobaron el mismo día que les llegó, ¿tú crees que leyeron 307 páginas? Cuando la lees queda clarísimo, es una iniciativa que está hecha con el hígado y que lo que busca es simplemente debilitar al INE”, manifestó Anaya.

Además el panista la calificó como “un berrinche y una venganza porque no pudieron cambiar la Constitución”.

Y es que la primer reforma, la que pretendía hacer cambios a la Constitución Mexicana y que se votó el martes pasado, no pasó porque no alcanzó la mayoría calificada, es decir no obtuvo 334 votos a favor en la Cámara de Diputados.

Pero la otra iniciativa que llegó el mismo martes (el “Plan B”), que como no pretendía hacer cambios constitucionales no necesitaba obtener el voto a favor de 334 legisladores, sí fue aprobada la madrugada del miércoles pasado.

“Son 307 páginas llenas de errores, de contradicciones, ah eso sí, con un objetivo clarísimo, dejar al INE lo más débil, lastimado y sin recursos. Le quitan la facultad por ejemplo de imponer sanciones para que la gente de Morena pueda violar la ley sin que el INE pueda poner orden”, añadió el político de Acción Nacional.

Asimismo Anaya consideró que aunque el “Plan B” pase en la Cámara de Senadores, como sus páginas “violan abiertamente la Constitución, pues van a ser impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y va a ser la SCJN “la que diga la última palabra”.

Anaya cree que AMLO temer perder y por eso quiere eliminar al INE

El político opositor Ricardo Anaya, excandidato presidencial, consideró que “ni López Obrador, ni sus corcholatas, ni Morena son invencibles”, pues si fueran invencibles no estarían tratando de cambiar al INE.

“¿Sabes por qué esa obsesión de López Obrador por eliminar al INE? Porque tiene miedo de perder, porque sabe que les podemos ganar”, afirmó Anaya.

En ese mismo sentido, precisó que Andrés Manuel López Obrador no es el presidente más popular de la historia, pues en su cuarto año de gobierno tiene una de las mayores desaprobación si se le compara con los últimos cinco mandatarios de México.