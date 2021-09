El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que existe una campaña de promoción de amparo para que menores sean vacunados contra el COVID-19, ya que se concentran principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.

“Se están dando estos amparos, y me llama la atención porque ayer estaba viendo esto, hay estados en donde se están dando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven como le hacen con los mensajes. ‘nado sincronizado’, que se echan a andar campañas, porque se están concentrado básicamente en cuatro estados”, indicó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que la Secretaría de Salud ha recibido 250 amparos promovidos a favor de menores de edad para la aplicación de vacunas contra el COVID-19.

López Obrador señaló que su gobierno cumplirá con las resoluciones del Poder Judicial en estos casos.

“Estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas nuestros los médicos, sostienen, ya lo explicado muchas veces de que no es necesario (la vacunación de menores) y es la misma postura de las organizaciones mundiales (…) estos son los amparos 250 demandas en 19 estados, no es general, pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México, y 43 en la Ciudad de México”, explicó.

Durante la conferencia López Obrador acusó que las farmacéuticas promueven la vacunación de menores de edad contra el COVID-19 para incrementar sus ventas.

“A ver, no es que no queremos vacunarlos, es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando. Si hace falta, lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular, no sabemos qué intereses hay, porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, cualquier comercio, cuál es su misión, vender, pero nosotros tenemos que actuar con criterio y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

Covid-19 en México

La Secretaría de Salud de México reportó este jueves 993 nuevas muertes por covid-19 para un total de 261 mil 496 defunciones, además de otros 18.138 nuevos casos para un total de tres millones 387 mil 885 contagios, en plena tercera ola de la pandemia.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por covid-19 por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.