El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena), adelantó que la ampliación del periodo a dos años más a los ministros de la Suprema Corte, avalado por senadores, seguramente caerá en una acción de inconstitucionalidad que deberá resolver el mismo Poder Judicial.

“No me extraña, pues, yo ya lo dije en la Tribuna, y seguramente vendrá a caer en el ámbito del Poder Judicial Federal, en una acción de inconstitucionalidad, en donde se requieren sólo 30 votos, y (la oposición) los tienen, aun los que votaron a favor; seguramente dirán ‘no estuve de acuerdo’ o ‘voté, pero no me di cuenta’. Pues ahora tienen forma de remediarlo”, dijo.

En conferencia de prensa durante la sesión ordinaria del Senado, el líder de la bancada de Morena sostuvo que lo correcto es esperar el tiempo procesal oportuno para cuando a los ministros les toque decidir en la discusión la acción de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, el morenista pidió un informe acerca de quién propuso a los ministros que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó, por ejemplo, que cinco ministros fueron propuestos por el expresidente Felipe Calderón; dos por Enrique Peña Nieto, uno por Vicente Fox, y tres propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal recordó que la propuesta de ampliar a dos años el periodo de los ministros fue aprobado por 80 votos en el Senado, y aseguró que si alguien se sintió sorprendido por la medida o no consultado, “es muy malo porque nos pagan 105 mil pesos por mes por venir a ocho sesiones digitales, si son ocho sesiones por mes y no pones atención a lo que estás aprobando estamos incumpliendo con la ciudadanía”.

Ante esto, calificó como injusta toda la “dilapidación” en contra del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

“Le tocará en su momento cuando llegue al Poder Judicial, en el caso de que llegue la acción de inconstitucionalidad”, indicó.