Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, negó haber participado de forma directa o indirecta en la llamada “Estafa Maestra” y aseveró que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exfuncionario precisó que nunca fue jefe de Rosario Robles, por lo que ni ella ni sus colaboradores recibían órdenes de su parte.

“Entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”, se lee en el documento.

“Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, señaló.