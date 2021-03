Ante la proximidad de la Semana Santa, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que para evitar un repunte de la pandemia de covid-19, como el que se vivió a principios del año, no se debe bajar la guardia.

“Lo más importante en este momento es seguir atendiendo la pandemia. La pandemia no ha concluido, no podemos bajar la guardia o de lo contrario, podemos tener un repunte como el que vivimos de diciembre, y en particular en enero, sobre todo ahora que viene la temporada vacacional de Semana Santa”, advirtió.