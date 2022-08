Esta iniciativa destaca el desempeño de 9 socios conductores y 6 socios repartidores registrados en la plataforma con base en comentarios de usuarios a nivel nacional.

El objetivo de la compañía es ofrecer a las personas que se autoemplean a través de Uber, la mejor aplicación para el trabajo flexible en México.

Ciudad de México, 30 de agosto de 2022.- Uber anunció el lanzamiento de su anuario 2022, proyecto que celebra a algunos de los socios conductores y socios repartidores registrados en la plataforma más destacados en México, gracias a su esfuerzo y dedicación por brindar un gran servicio a los usuarios que usan la app de Uber y Uber Eats.

Con el primer Anuario Uber 2022, la compañía en movilidad reafirma su compromiso con los socios registrados en la app y reconoce a 9 socios conductores y 6 socios repartidores bajo distintas categorías creadas a partir de criterios como el mayor número de viajes y mayor número de comentarios (especialmente aquellos más notorios y memorables) que han recibido en los últimos 12 meses.

En algunas de las categorías, destaca Moisés Sánchez, quien es reconocido como el mejor DJ de la plataforma por poner a cantar a los usuarios. Él dice siempre estar al día en sus listas de reproducción aunque su secreto, confiesa, es tener un gran equipo de sonido en su auto. Por su parte, María Guadalupe González, socia conductora guanajuatense, es la “Socia EstrElla” quien ha recibido más estrellas en el país. “El héroe” de la app es Juan Luis Alvarado, médico quiropráctico de Los Cabos por haber realizado el mayor número de viajes con Uber Assist.

También destaca Pedro Armada Domínguez, quien hizo el viaje más largo recorriendo más de 538 km en un solo trayecto. En cuanto a Óscar Vallejo Fernández de Salamanca, él ha repartido en la mayor cantidad de estados de la república, haciendo felices a usuarios de 4 ciudades distintas en México. ¿Y la entrega para la fiesta? Esa va a cargo de Ángel Alejandro Salinas Rodriguez, quien siempre salva a los capitalinos en sus reuniones sociales, con 170 entregas con productos para grandes celebraciones.

”En Uber, sabemos que mover lo que más importa es posible gracias a los socios conductores y socios repartidores registrados en nuestra plataforma. Por ello los celebramos y destacamos a algunos de los que han inspirado a los usuarios de la app. Para nosotros, es muy importante reconocer y escuchar la voz de las personas que nos eligen como oportunidad económica y de desarrollo”, agregó Mar Medrano, gerente de comunicación de Uber en México.

Asimismo, el Anuario Uber 2022 tiene como propósito conocer a algunos de sus socios más inspiradores, divertidos, simpáticos, generosos y con más experiencia en la plataforma. También busca compartir las motivaciones, preferencias e intereses que tienen para autoemplearse y aprovechar la flexibilidad que la plataforma les ofrece y que tanto valoran. De acuerdo con Efrén Santo Vázquez, socio registrado en la app de Uber calificado como “El experto”, la app “llegó en una etapa donde no tenía trabajo y así pude sacar adelante a mi familia”. Juan Carlos Moreno, “Repartidor ExtraOrdinario”, dice que “ya lleva 3 años realizando entregas y eso me hace sentir muy bien. Me gusta hacerlo porque es muy práctico”.

Esta iniciativa permite ver apenas una muestra de los resultados que fueron revelados a en el estudio independiente llevado a cabo por Quadrant Strategies, firma de consultoría especializada en investigación, el cual destacó que 85% de los socios prefieren ser trabajadores independientes (en oposición a ser empleados y estar sujetos a un horario fijo) y que 90% prefieren la flexibilidad que las plataformas ofrecen para tener control total de sus horarios, por encima de otros beneficios.

“Nuestro objetivo es felicitar a los socios conductores y socios repartidores registrados en la plataforma por el desempeño extraordinario que ponen al hacer viajes o realizar entregas a domicilio. En todo momento, nuestros esfuerzos están dedicados a innovar y mejorar la plataforma para que su experiencia sea de primer nivel, pues nuestro objetivo está en ofrecerles la mejor aplicación para el trabajo flexible en México y a nivel global”, concluyó Medrano.