Lupita Zedillo, hermana del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, murió el domingo 8 de agosto por complicaciones del Covid-19, así lo confirmó Líebano Sáenz, quien se desempeñará como secretario particular del ex mandatario durante su administración.

Fue a través de su perfil de Twitter donde el también ex colaborador de Luis Donaldo Colosio dio a conocer la trágica noticia y aprovechó para enviar sus condolencias a la familia: “acompaño solidariamente, junto con todos los míos, a las queridas familias Catalán Zedillo y Zedillo Ponce de León, en esta hora de tribulación, Lupita vivirá por siempre en nuestro recuerdo”, escribió Sáenz.

De acuerdo con información vertida por diversos medios, la hermana del mandatario pasó sus últimos días en el estado de Nuevo León luchando contra el Covid-19, sin embargo, se desconoce cuáles fueron las afectaciones específicas que la llevaron a perder la batalla contra el virus que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo.

Además de la muerte de Lupita Zedillo, se reporta que su esposo, Enrique Catalán, también está contagiado de Covid-19 y señalan que se encuentra hospitalizado, sin embargo, se desconoce cuál es su estado de salud actual.

De momento, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, no ha realizado ningún tipo de declaración sobre la muerte de su hermana ni del estado de salud de su cuñado, Enrique Catalán. No obstante, diversos personajes del gremio político han aprovechado las redes sociales para enviar sus condolencias al ex mandatario y a su familia por el deceso de Lupita Zedillo.

El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, actualmente tiene 69 años y es el segundo de seis hermanos, cabe mencionar que fue en noviembre de 2014 cuando se reportó la muerte de su hermano mayor, Luis Eduardo Zedillo, quien se desempeñaba como director del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la causa por la que murió el hermano mayor del ex mandatario.