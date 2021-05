La Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia desaforó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por el delito de defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos al fisco federal.

En un intenso debate entre la mayoría parlamentaria de Morena y su aliado el PT que duró 6 horas y media, contra los panistas, y las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, quienes acusaron que se trataba de un circo mediático con fines electorales, se aprobó con 302 votos, 134 en contra y 14 abstenciones, el desafuero en contra del gobernador integrante de la Alianza Federalista.

Por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz, expresó en tribuna que la fortuna del gobernador de oposición asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas,

La funcionaria expresó que el panista es investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y equiparada, a través de prestanombres, que no fueron incluidos en el dictamen de la Sección Instructora para llevar al pleno al mandatario de oposición al gobierno federal.

La defensa de García Cabeza de Vaca, el abogado, Alonso Aguilar Zinser, expresó en su intervención que la FGR genera una falsa percepción a la opinión pública al citar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que no comprueban. Sección Instructora citó al pleno solo por defraudación fiscal, acusación que rechazaron y solicitaron que no se llevará a cabo el juicio de desafuero.

“Han vulnerado su presunción de inocencia, han generado en la percepción pública de que es responsable de estos, no obstante que no ha sido juzgado y que es responsable de otros que no son materia de este procedimiento”, dijo.