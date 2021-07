Si no hubiera liberado a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, hubieran perdido la vida 200 inocentes, en ese sentido reiteró que tiene la conciencia tranquila.

En en octubre de 2019, fue detenido en un operativo en esta ciudad Ovidio Guzmán, pero ante movilizaciones y amenazas del Cártel del Pacífico, fue liberado por órdenes del propio presidente de la República.

Este viernes, en la mañanera, en Sinaloa, explicó que, de acuerdo a la información que le proporcionaron, estaba en riesgo la vida de más de 200 personas y criticó a sus opositores y fascistoides, que promuven por resolver cualquier conflicto con el uso de la violencia.

“Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán.

“Yo tomé la decisión, ¿por qué?, no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides, quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quien en cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila, porque cuando pedí el informe de lo que pudo haber sucedido iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento y dije no”, dijo.

El mandatario agregó que las Fuerzas Armadas, durante su gobierno, se han capacitado en materia de derechos humanos, además de que ya se terminó con la orden de “mátalos en caliente”.