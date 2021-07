La excandidata presidencial por la vía independiente y próxima diputada federal panista, Margarita Zavala, aseguró que la consulta popular contra los expresidentes del próximo domingo es una farsa, una infamia y llama a los mexicanos a no acudir a votar para no ser cómplices de algo que carece de toda ética y derecho.

“Yo no voy a ir a votar, porque no estoy de acuerdo. Pero hay funcionarios que les pide el INE que vayan, por favor vayan (…) No hay que votar porque es una consulta que viola todo ello, y no voy a ir, porque no voy a ser cómplice de algo que carece de toda ética y todo derecho”, dijo Margarita Zavala.