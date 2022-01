TIJUANA, 23 de enerop.- La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a balazos esta noche al interior de su automóvil, en el Fraccionamiento Las Villas, en la Zona de Santa Fe.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos habrían ocurrido cerca de las 19:00 horas locales, cuando la comunicadora se encontraba afuera de su hogar. Lourdes Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del estado desde 2021.

Testigos que escucharon las detonaciones reportaron al número de emergencia acerca del ataque. En la zona se encontró a la comunicadora a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, mismo que tenía tenía el vidrio estrellado del lado del conductor, provocado por los impactos de bala.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja para atender a la víctima. Los vecinos alertaron que el auto tenía cerca de 40 minutos encendido en el mismo lugar, hecho que también les pareció sospechoso.

Quien en su momento trabajara en Noticieros Televisa mantenía un pleito legal contra el ex gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Bonilla y apenas el pasado 19 de enero ganó un litigio laboral por despido injustificado en una de las empresas del exmandatario estatal.

Según la sentencia, la televisora Media Sport de México (PSN) quedó embargada a favor de Maldonado. La situación fue notificada a Bonilla, pero no hubo equipo legal que lo representara. Sin embargo, para Eduardo Edmar Pérez Castro, defensa laboral de la periodista, este avance legal podría ayudarla a lograr un acuerdo de pago por los 6 años que trabajó ahí. El monto rondaría el medio millón de pesos.

Asimismo, al ser designada como depositaria interventora, se le permitirá solicitar los libros contables en los cuales se registraron las aportaciones a todos los trabajadores.

“A partir de que se le dé posesión a Lourdes Maldonado como depositaria interventora, está obligada a proporcionar todos los libros contables, todas las nóminas de pagos a sus empleados. Está obligado a entregarle las aportaciones al seguro social e Infonavit, entregarle todo lo relacionado con el pago de impuestos impuestos”, dijo el abogado.

Cabe recordar que en 2019, Lourdes Maldonado asistió a una conferencia de prensa matutina para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre un “tema laboral”, término que utilizó para referirse a su litigio con Bonilla.

En aquel momento, la reportera señaló al exgobernador como el responsable y lo tildó como un hombre con el que “poco se puede hacer”, además aseguró que “temía por su vida” debido a este pleito legal.

El pasado 17 de enero se reportó el asesinato, también a tiros, del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien fue encontrado muerto, de igual manera, afuera de su domicilio ubicado en la colonia Camino Verde.

Tres días después, el viernes 20 de enero, Maldonado propuso la creación de un concurso para conmemorar a su compañero de profesión durante la vigilia en la glorieta de Las Tijeras. Sin embargo, ya no podrá continuar con la misión debido a que corrió el mismo destino que Martínez Esquivel.

Con este homicidio, se han registrado tres periodistas asesinados en lo que va del 2022. Dos de ellos en Tijuana y uno en Veracruz, registrado el pasado 10 de enero; se trató del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, quien fue apuñalado.- Información tomada de Infobae.