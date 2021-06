CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes 7 de junio, luego de una larga jornada electoral, y de permanecer cerradas desde el 23 de marzo de 2020, las escuelas reabrieron sus puertas en Ciudad de México.

Con el característico uniforme de secundaria técnica, en color café y blanco, David Santiago llegó a la escuela 49 en la alcaldía Coyoacán.

Extrañaba socializar, las platicas con mis compañeros y maestros.. fue lo que más extrañé ¿Qué fue lo más complicado de tomar clases en línea? Muchas veces llegó a fallar el internet y perdía la clase, también éramos tantos en línea que si tenía alguna duda, no podía preguntar ¿Qué medidas piensas aplicar durante este día de regreso a la escuela para disminuir los riesgos de contagio? Traigo mi jabón líquido, mi cubrebocas y sólo un jugo para hidratarme, porque no pienso comer dentro de la escuela”, compartió David Santiago, alumno de primer grado.

Arturo, otro de los alumnos que regresó a las clases presenciales, dijo que fue un proceso complicado de aprendizaje.

No tenía internet, como lo tienen muchos, no tenía computadora como la tienen muchos, y eso fue lo más difícil porque perdió todas las clases de inicio, hasta que mi familia me consiguió una computadora y con muchos problemas conseguimos el servicio de internet.