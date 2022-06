Cancún, 28 de junio 2022.- La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) celebrará este viernes su Torneo de Golf de Aniversario, con el fin de concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad e invitarles a sumarse apoyar la causa, para que niños y adolescente, recuperen la salud.

Con presencia en 23 estados del país, la agrupación lleva 40 años de apoyar el tratamiento oncológico a menores de familias que viven en situación vulnerable.

Frida Schulz, coordinadora de Amanc Quintana Roo, recordó que el 9 de julio de 2019 se abrieron las puertas de Casa Amanc para iniciar la misión de acompañar con dignidad y humanidad a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, en la detección oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento.

También ofrecen apoyo asistencial con transporte, alimentación, hospedaje, soporte médico para resolver sus estudios, tratamientos, prótesis, medicamentos, terapias, radioterapias, atención social apoyo emocional, nutricional, e incluso ya ofrecen ayuda en

trasplantes.

José Luis Guajardo, integrante del comité organizador, recordó que en agosto de 2020 organizaron el primer torneo de golf, con el que recaudaron casi 190 mil pesos; el 9 de julio de 2022 obtuvieron poco más de 600 mil pesos, y en este año esperan superar esa cifra.

La competencia se realizará en el campo Iberostar Playa Paraíso y se repartirá más de dos millones de pesos en premios. Habrá un Porsche Macan 2023 para el que realice un Hole in One, 500 mil pesos más para otro Hole in One y un Chevrolet Aveo 2023 que se irá con toda seguridad en un O’Yes que es el tiro más cercano que se logre al hoyo. (Infoqroo)