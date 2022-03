Cuestionado sobre sus declaraciones de revictimización contra las mujeres que han sufrido agresiones durante un taller de capacitación policial con perspectiva de género, el presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, arremetió en contra de reporteros, a quienes no solo acusó de alterar y sacar de contexto sus declaraciones, sino que además advirtió: “Que se atengan a las consecuencias, porque no les voy a dar entrevistas ya”.

Abordado durante la inauguración de foros de consulta para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, Estrada Ferreiro dijo sobre sus declaraciones polémicas que “el periódico que sacó esa pendejada está alterando las cosas, está sacando de contexto las cosas… digan lo que dije y que no sean pendejos los que escriben, así se los digo, y no voy a ofrecer disculpas, tampoco al que le estoy diciendo pendejo.”

Ante la insistencia de si ofrecería disculpas a las víctimas por sus declaraciones, calificadas por la Secretaría de las Mujeres como “desafortunadas”, el primer edil insistió que no tenía por qué pedir disculpas.

“Eso es lo que les critico a los medios, me vale madre lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”, añadió.

El presidente municipal de Culiacán aseguró que en ningún momento se trata de echarle la culpa a las mujeres, y añadió: “Únicamente dije que para protegerles ocupamos su cooperación, y que ellas propician que llegue el daño a ellas por no atender nuestras recomendaciones de que nos avisen, que nos digan dónde anda, que no salgan a la calle a atender el llamado de sus victimarios”.

Insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto e interpretadas a como quiso el Debate… “es una perversidad, es una falta de ética y de responsabilidad, y los acuso públicamente a los del Debate que, si siguen en esa tesitura, no va haber entrevista para ellos”.

¿Qué dijo Jesús Estrada Ferreiro?

En el audio grabado por Debate durante la participación del alcalde Jesús Estrada Ferreiro en un taller de capacitación policial con perspectiva de género, organizado por la Universidad del Policías (Unipol), a partir del minuto 13 con 28 segundo se pueden escuchar las declaraciones que al alcalde afirma fueron sacadas de contexto:

“Sí hay condiciones e intenciones de proteger a las víctimas de un delito, principalmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero repito, me preocupan más las niñas, los niños y adolescentes que los adultos, porque muchas veces, y no se trata de revictimizar a nadie, la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle y pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra, pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con la supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho, pues no porque eran las cuatro de la mañana y este tiene que irse a su casa a descansar, a dormir, osea hace falta más pues, que nosotros como autoridades capacitemos a las víctimas, las aconsejemos de qué tienen que hacer y no hacer para que no corran riesgo, no todo depende del policía…”