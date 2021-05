Araceli Linares Xiquez, una de las personas lesionadas por el desplome de un tren en la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo, falleció este viernes, con lo cual se elevó a 26 la cifra de muertos por el colapso del convoy en la estación Olivos.

Linares Xiquez, de 52 años, tuvo lesiones importantes en la cabeza, por lo que su estado de salud se mantuvo grave desde el momento del accidente y tras ser internada en el hospital Tláhuac del ISSSTE.

En su cuenta de Facebook, uno de sus hijos compartió un breve mensaje como forma de despedida a su madre y donde aseguró que él se ocupara de ver por sus hermanos menores en su ausencia.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos, así como veía por ti”, escribió el joven.