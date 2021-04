El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval anunció que aumentará la presencia de las fuerzas armadas en las aduanas de la frontera norte de México para evitar el tráfico de armas al país.

En la Conferencia Mañanera adelantó que esta semana se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para detallar la participación de los elementos.

El programa, y que lo veremos esta semana en coordinación con Hacienda y con Aduanas, es tener la presencia en todo en todas las aduanas de la frontera norte del país. El día de mañana tenemos una reunión para poder establecer cómo vamos a ir teniendo esa presencia y buscando evitar la introducción de armamento, que es el que emplea la delincuencia organizada y con la que se realizan una gran cantidad de delitos en el país, explicó.

Luis Cresencio Sandoval reconoció que la presencia de las fuerzas armadas y el uso de tecnología en las aduanas son la estrategia principal para combatir el tráfico de armas.

Si, que sería parte de ello, obviamente también dentro de la estrategia además de la presencia de nosotros estamos en los cargos de administradores, subadministradores y personal de apoyo, también conlleva en un incremento desde tecnología que nos permita de manera no intrusiva y manera rápida poder de revisar todos los vehículos que salen o que entran al país, detalló el secretario.

Dijo que actualmente la Sedena tiene presencia en 13 aduanas del norte del país y que en algunas ya se tienen resultados en decomisos y en la recaudación.

Estas acciones no se habían presentado, no se aseguraba armamento ni municiones. Estamos inclusive diseñando procesos nuevos para poder incrementar esta actividad por parte de nosotros, poder identificar con mayor facilidad armas, municiones, recursos, dinero, estamos haciendo en este momento un recorrido por las aduanas, el día de ayer, no el día lunes en compañía de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez), hicimos una supervisión para ver el funcionamiento del personal militar en las aduanas de Puerto Colombia y Comercio Mundial en Nuevo Laredo en donde nos mostraron cómo han ido mejorando los procedimientos y cómo han ido detectando o facilitándoles la detección de la introducción de armas y municiones, dijo.

El titular de Sedena afirmó que en 45 días de operaciones se incrementó en 500 millones de pesos la recaudación en la aduana de Puerto Colombia, y en aproximadamente mil 300 millones de pesos en la de Comercio Mundial.