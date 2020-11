El empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, afirmó que las autoridades mexicanas prefirieron “dejarlo” llegar a España para detenerlo porque desde ahí su extradición sería “más favorable a su concesión”.

Ante la Audiencia Nacional Española, que el 11 de noviembre pasado desechó el recurso de súplica de Ancira con el que buscaba evitar su entrega a México, el empresario relató que el gobierno mexicano conoció en todo momento su paradero y reclamó que, pese a que un juez de amparo ya dejó sin efectos la orden de aprehensión en su contra, su proceso de extradición continúa en trámite.

Según la resolución emitida por la Audiencia Nacional Española, Ancira informó que el 23 de mayo de 2019 salió de México rumbo a Estados Unidos para atender un acto académico de su hija en Nueva York, donde permaneció hasta el día 26.

En esa misma fecha tomó un vuelo rumbo a Palma de Mallorca, donde se disponía a descansar.

Sin embargo, el 25 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa, y por la cual se emitió ficha roja.

Observó que en esa fecha se encontraba en Estados Unidos y que apenas había pasado día y medio de que había abandonado México, pero que fue detenido hasta el 28 siguiente en España.

“Sugiere el reclamante que las autoridades mexicanas debían saber en todo momento su paradero [aunque no justifica las fuentes de conocimiento de tal suposición] y que prefirieron que saliera de Estados Unidos hacia España porque según, nuevamente, su razonamiento al ser el reclamado también nacional norteamericano y exigir la extradición en ese país la explicación de la probable cause y España no, decidieron ‘dejarle’ partir hacia España, donde, asevera, es más fácil que se conceda su extradición”, citó la Audiencia Nacional.

Con base en estas aseveraciones, Ancira se dijo víctima de una persecución política “espuria”; sin embargo, este alegato fue desestimado por la Audiencia Nacional.

Asimismo, señaló que el pasado 25 de octubre el juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada en su contra desde el 25 de mayo de 2019 por el caso Agro Nitrogenados.