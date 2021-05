Además del grupo de 240 odontólogos de práctica privada que han sido autorizados, otro grupo de médicos privados podrán recibir el fármaco contra la COVID-19, confirmó la delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche.

De acuerdo con la funcionaria federal, el proceso de vacunación de odontólogos y médicos de práctica privada se llevará a cabo este jueves 27 y viernes 28 de mayo, junto con los adultos de entre 50 y 59 años en el municipio de Querétaro.

Peniche Vera, explicó que existe una lista aprobada por oficinas centrales en la cual están integrados los nombres de los galenos que podrán ser vacunados.

Señaló que a este sector de médicos se les otorgó un pase de entrada, sin el cual no podrán acceder a la dosis, pues la lista se envió a la Ciudad de México de manera previa.

“Si no tienen su pase de vacunación no los podemos vacunar porque no los podemos encontrar en plataforma”, indicó.