Al señalar que tiene experiencia en “cómo enfrentar al conservadurismo que quisiera que nos fuera mal”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a periodistas, como Joaquín López-Dóriga y Azucena Uresti, quienes informaron sobre las vallas colocadas en Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana por la marcha del Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador exhibió a Azucena Uresti por transmitir en vivo la marcha feminista del 8M y por criticar una “ciudad amurallada”.

“Hasta chistoso porque se quejaba de que se estaba amurallando la Ciudad y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección”, expresó López Obrador entre risas.

“Es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa la utiliza. Esto es lo que padecemos diario y es general”, expresó López Obrador al exhibir cómo la periodista informa sobre la marcha del 8M.

El presidente López Obrador agregó que Azucena Uresti es como López-Dóriga, como Ciro Gómez Leyva, como Carlos Loret de Mola y como medios internacionales como The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times y El País.

Acusó López Obrador que son medios que defienden a “grupos de intereses creados” y están en contra de su gobierno que busca combatir la corrupción y ayudar a los pobres.

¿Qué dijo Azucena Uresti en su noticiario?

Al informar sobre la marcha del 8M en su noticiario de Milenio, Azucena Uresti expresó: “La Ciudad de las libertades es hoy una Ciudad amurallada. Hay tres capas de capas metálicas que resguardan Palacio Nacional; son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo, lo mismo la Catedral Metropolitana, lo mismo el Palacio de Bellas Artes, lo mismo la representación del estado del gobierno de Nuevo León, el Hemiciclo a Juárez (…)”.

“Han trabajado, han invertido mucho, el Banco de México, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde saben de antemano que habrá una parada de mujeres porque así lo han anunciado. El Ángel de la Independencia, todos los lugares están amurallados. Vallas metálicas o tapiales de madera.

“Además es tanto el temor, o tendrá el gobierno alguna información que no quiere compartir, que el mismísimo general, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, en persona supervisa esta noche las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional”, agregó la periodista.

Al respecto, López Obrador respondió entre risas que ese es el trabajo del general Rodríguez Bucio.

El presidente de México agregó que algunos querían “el choque, el Palacio en llamas, ya no el ‘Llano en Llamas’”.

Yo no recibo consigna”

Tras ser exhibida en la mañanera, la periodista le respondió a López Obrador que ella no recibe consigna y tampoco está a favor de grupos de intereses creados.

“No señor Presidente López Obrador, yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos”, escribió Uresti en redes sociales.

No señor Presidente @lopezobrador_

yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos. — Azucena Uresti (@azucenau) March 9, 2022

La conductora de noticias agradeció la solidaridad que seguidores y otros periodistas como Víctor Trujillo, Héctor de Mauleón, Lourdes Mendoza y Sandra Romandía le expresaron tras haber sido exhibida por el presidente López Obrador.