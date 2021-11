MÉRIDA, 18 de noviembre (Infoqroo).- Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso, destacó que se ha realizado un trabajo integral en ese puerto, lo cual atrae mayor inversión, convirtiéndose en punta de lanza para la economía de Yucatán, e invitó a visitar las mejoras y cambios hechos para beneficio de los habitantes y turistas.

De entrada, destacó que Progreso es el segundo municipio con mayor lanzamiento en el Tianguis Turístico, y se preparó para recibir cada

vez a un mayor número de visitantes con nuevos restaurantes y prestadores de servicios.

También dijo que poco a poco se comienza a reactivar la industria de cruceros, luego de más de un año de estar inactiva por la pandemia, y para el cierre del año habrán recibido 29, incluidas algunas navieras que nunca habían llegado.

“El 24 de diciembre llega Disney y el 31 la Royal, que son cruceros que no llegaban a Progreso. Vamos a tener la oportunidad de mostrarles amplia variedad de productos, y esperemos que tengan al puerto ya como una ruta recurrente”, abundó.

Zacarías expresó que Progreso se distingue de los demás puertos de la costa yucateca por su gran actividad, la cual atrae mayor inversión en desarrollos inmobiliarios, restaurantes, clubes de playa e industria.

“Todo eso hace que Progreso sea un referente de Yucatán, es punta de lanza de la economía del estado con todas las inversiones que vienen. Vamos a seguir con un trabajo ordenado para que el desarrollo no se detenga”, añadió.

El presidente municipal manifestó que lo que más llama la atención de los inversionistas son los desarrollos inmobiliarios.

Por último, expresó que al hacer que el malecón sea una zona peatonal fue una estrategia para incentivar la reactivación económica de los establecimientos de la zona, pues “los que pasan caminando consumen, no así los que circulan en sus vehículos”.