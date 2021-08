Tras el retiro de tres diputaciones federales a Morena, el presidente López Obrador insistió en impulsar una reforma para la renovación completa y del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Vamos a presentar una iniciativas de reforma porque están muy mal, tanto el INE como el TEPJF. Retiro, cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen nada y por encima de la ley nadie”, dijo.

En la Conferencia Mañanera, aclaró que no es un asunto personal, sino que a su parecer esos organismos electorales no han estado a la altura de las circunstancias y como presidente tiene que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Incluso sostuvo que sí luchó por varios años por la democracia, “cómo es que llegamos y dejamos lo mismo”.

López Obrador aceptó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está al servicio de la partidocracia, de los que los pusieron y nombraron a sus integrantes. “Más por su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial eso es una pantalla. No es del Poder Judicial. Cuando se generó la polémica quedó claro, a mi me explicaron que no tienen que ver los ministros del poder judicial”, indicó.

Detalló que en el TEPJF, los partidos políticos crearon un “Frankenstein” a imagen y semejanza de sus intereses, y entonces es completamente autónomo e independiente, no dependen del Poder Judicial, aunque en estricto sentido en la formalidad sí. “Si los partidos no quieren, que la gente sepa quienes se oponen a la Reforma”, indicó.

López Obrador criticó que ahora algunos partidos políticos no quieren que se aplique la revocación de mandato. “Antes querían la consulta y estaban diciendo de que en la revocación de mandato me iban a destituir, pero ahora ya cambiaron dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años y los que me eligieron iban a ser afectados en sus derechos”, finalizó.