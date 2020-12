Ciudad de México, 23 de diciembre.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que lo que busca la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones de 2021, es arrebatarle el presupuesto a su movimiento para conservar los privilegios que perdieron con la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al poder.

“Yo creo que el grupo que domina a los que se están uniendo, los que mandan, porque siempre hay niveles, los ‘machuchones’, lo que quieren, lo que más les importa es quitarnos el presupuesto. Para decirlo con más claridad: quitarle el presupuesto a los pobres. Lo demás es secundario. […] Lo que les importa, y además ellos mismos lo han expresado, es que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados. Y ¿cuál es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados? Aprobar el presupuesto”, afirmó.

Durante su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario mexicano consideró que sus opositores “no aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, el que haya pensión para menores con discapacidad. No soportan el que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se exprese, aunque no se lleve a la práctica porque significa todo un proceso y hay muchos obstáculos, les molesta que se hable de atención médica y de medicamentos gratuitos”.

“Les molesta muchísimo el que se siga fortaleciendo la educación pública y que la educación no sea un privilegio, sino un derecho porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la educación y la salud. Entonces eso es lo que va a estar en cuestión. Va a ser una elección interesantísima porque la gente va a decidir qué es lo que quiere. ¿Más de lo mismo, retrocesos, o quiere que sigamos adelante?”, comentó.

El PRI, el PAN y el PRD anunciaron ayer formalmente que irán juntos en la elección de 2021. Lo harán a través de la coalición denominada Va por México, la cual está integrada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther.