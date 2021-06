Ciudad de México, 8 de junio.– Un Juez federal de Tamaulipas otorgó la suspensión definitiva al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que no pueda ser detenido por la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) giró en su contra.

Se trata del Juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, quien concedió el amparo para el panista, con lo que se puso freno a la intención de captura por parte de autoridades federales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El legista también amparó a Cabeza de Vaca contra otras autoridades por inexistencia de actos, es decir, porque ellos no solicitaron su detención.

El juzgado otorgó una primera suspensión provisional el pasado 24 de mayo y con ella señaló que se analizaría la existencia de la orden de captura y de las condiciones de su posible ejecución, ya que consideró que “hay un conflicto de normas que impiden, hasta este momento, considerar concluido el trámite del desafuero contra el Gobernador que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal”.

La medida cautelar tendrá validez hasta el próximo 22 de junio, fecha en que el Juez celebrará otra audiencia donde resolverá si le otorga o no el amparo.

Ya en mayo, el mismo Faustino Gutiérrez dio una suspensión provisional a favor del Gobernador tamaulipeco contra cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

CABEZA DE VACA SÍ PUEDE SER PROCESADO

El Congreso de Tamaulipas sólo puede definir si el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es separado de su cargo, pero no puede definir si enfrenta o no el proceso penal, “al cual puede ser vinculado aún en sus funciones”, de acuerdo con la resolución del Juez Aarón Iván Zeferín Hernández, citada por el periodista Abel Barajas de Reforma el pasado 29 de mayo.

Zeferín Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue el encargado de girar una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El Juez concluyó lo anterior con base en una interpretación de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016 y de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP), señaló el periodista de Reforma.

“Dicho de ese modo, el efecto dado a la legislatura estatal, cuando se ha determinado dar lugar la procedencia de retirar la protección constitucional a un titular del ejecutivo estatal, es para el efecto de que aquella decida si será o no separado de su encargo, mientras esté sujeto a proceso penal (pues atendiendo al caso concreto, podría decidir no separarlo del cargo y que éste enfrente el proceso penal ostentando dicho cargo)”, dice el mandato judicial citado por el diario nacional.

“Es por ello que -desde el criterio de este Juez- la comunicación a la autoridad legislativa local se limita llanamente en constituir la notificación formal a favor de la Entidad Federativa de la decisión final sobre la declaratoria de procedencia sobre uno de sus servidores públicos locales, más no en concederle potestad política o jurídica para aceptar o no la decisión, pues ésta, como cualquier auto autoritativo, debe de satisfacerse y cumplirse en sus estrictos términos”, añade.

“ACUSACIONES VIENEN DESDE PALACIO NACIONAL”

El pasado 19 de mayo, Francisco García publicó en sus redes sociales un comunicado oficial, rotulado con papelería del Gobierno de Tamaulipas, en el acusó que la decisión de proceder en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada se tomó desde Palacio Nacional, por lo que adelantó que se defenderá de las acusaciones de la Fiscalía.

El Gobernador panista consideró entonces que la justicia se ha usado para perseguir a los opositores y críticos del Gobierno federal y de Morena, el partido en el poder.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del parido en el Gobierno. Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, destacó el jueves pasado, 20 de mayo, por la noche.

García Cabeza de Vaca consideró que “la ley ha quedado sepultada por el capricho” y adelantó que se defenderá ante las imputaciones que calificó como falsas.

El mandatario también opinó que se ha violado su derecho a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, ya que no se le ha permitido defenderse.

“En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra. No me han dejado defenderme”, acusó.