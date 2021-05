NUEVO LEÓN. El ex presidente de México, Felipe Calderón, publicó en sus redes sociales un mensaje para el candidato del PAN por la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, aconsejándole declinar por la gubernatura.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario federal dijo a los candidatos panistas y de otros partidos que no son punteros en las encuestas, que la mejor decisión es apoyar a algún aspirante que no sea de Morena.

Cómo ejemplo puso a Larrazabal, que aunque es uno de los candidatos punteros en Nuevo León, la Encuesta ABC-Poligrama lo coloca como el cuarto puesto en la carrera por la gubernatura.

El comentario de Calderón surge luego que Irma Garzón, candidata panista a la gubernatura de Guerrero, declinó en favor del priista Mario Moreno Arcos, para intentar vencer en los comicios a Evelyn Salgado de Morena.

“Difícil pero valiente decisión. Felicitaciones para ella. Lo mismo deberían hacer en otros Estados, los candidatos de PAN, PRI o PRD que van solos y en tercero o cuarto lugar, como Larrazabal en Nuevo León, por ejemplo.

“Y eso aplica también a quienes van tercero o cuarto en cada distrito electoral, distintos a Morena, declinar y apoyar a quien pueda derrotar al partido-gobierno”, explicó el ex presidente de la República.

Y eso aplica también a quienes van tercero o cuarto en cada distrito electoral, distintos a @PartidoMorenaMx, declinar y apoyar a quien pueda derrotar al partido-gobierno. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 30, 2021

Apenas el pasado jueves 27 de mayo, el ex presidente Vicente Fox hizo un llamado para votar por Fernando Larrazabal para la gubernatura de Nuevo León y de esa manera detener a Morena.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el ex mandatario nacional señaló que la opción para el estado es el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN), ya que en sus palabras, cuenta con experiencia y conocimiento.

Además, Fox indicó que con los votos hacia el panista se asegura que el congreso federal no tendrá una mayoría morenista.

Llama Calderón a elegir entre democracia y dictadura

Durante su gira por Cancún, el ex presidente Felipe Calderón advirtió que el próximo 6 de junio está en juego la elección entre “dictadura y democracia”, al elegir si ganan las opiniones o imperan ´las imposiciones´.