El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como cínicos a los integrantes de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) que acudirá a la Organización de Estados Americanos a interponer una denuncia por la violencia en las elecciones del 6 de junio.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario ahondó que son “cara duras”, cuando los opositores fueron los causantes de la crisis de México, según su perspectiva.

Detalló que cuando sus opositores hablan de que en México domina el narcotráfico, tal vez “se refieren a antes cuando la delincuencia y los delincuentes de cuello blanco era lo mismo y no había ninguna frontera”.

“Estos que van a ir a la OEA se olvidan que está preso en Estados Unidos quien era el secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón”, criticó.

El presidente López Obrador acusó que Calderón le declaró la guerra al narco para buscar legitimidad y quedar bien con Estados Unidos, y eso desata mayor violencia. También dijo que los cárteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de Guanajuato, mantuvieron convivencia con los gobiernos pasados.

“Toleraron a estos grupos y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables pero no culpables”, expuso. También aseguró que su estrategia es garantizar la paz, no con los métodos de exterminio, no con masacres o la guerra, sino atendiendo las causas.