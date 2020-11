Tras la difusión del ranking de Bloomberg que coloca a México como el peor país para vivir durante la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “exceso” y un “error” la publicación.

En la conferencia matutina, el mandatario federal afirmó que muchos periódicos y publicaciones internacionales de renombre fallan en sus pronósticos porque actúan sin ética.

“Atribuyo a que no tienen la información, y que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles, y a veces algunas actúan sin ética, esa es una explicación. No creo que sea un asunto de México, está agencia (Bloomberg) tiene una asociación con el periódico El Financiero, no creo que sea por eso, creo que es un error, en una de esas va haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México”, afirmó.

López Obrador dijo que Bloomberg actuó sin información sobre México y que la publicación va dirigida a una minoría.

“La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno por desinformación, por falta de profesionalismo”, consideró.