Para ilustrar su afirmación, el periodista –quien es autor del libro Guerra Neoliberal: Desaparición y búsqueda en el norte de México (Libertad Bajo Palabra, 2020)– expone que a lo largo de la crisis económica y sanitaria provocada por la COVID-19, el Presidente López Obrador se ha mantenido optimista y ha menospreciado la pandemia, incluso después de haberse contagiado, al desdeñar el uso de cubrebocas.

Además, dice, ante la interrupción masiva derivada de la pandemia, desde que asumió el cargo, el Presidente ha impulsado muchos planes y proyectos existentes: promover lo que llama “austeridad republicana” y el fin de la corrupción, prometiendo modernizar Petróleos Mexicanos (Pemex), que es la compañía petrolera estatal, e impulsando proyectos de infraestructura diseñados para aumentar el flujo de bienes y turistas. A medida que aumentaron los homicidios, añade, también creó una nueva Guardia Nacional y apoyó una mayor participación militar en los asuntos civiles.

“López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, fue elegido en julio de 2018 con una amplia mayoría. Un veterano político y exalcalde de la Ciudad de México compitió entonces por tercera vez al cargo más alto de la nación. Su partido, Morena, tomó el Congreso y el Senado, además de ganar cinco puestos para Gobernador y el control de la Ciudad de México. AMLO hizo campaña como candidato progresista, prometiendo trabajar por la justicia para las víctimas de la violencia; poner fin a las masacres, que se habían generalizado durante las dos administraciones anteriores; y ‘priorizar a los pobres, por el bien de todos’”, destaca Paley.

El periodista detalla los programas de apoyo que el Jefe del Ejecutivo mexicano ha hecho a los más vulnerables del país, pero considera que la “firma” de su administración ha sido la austeridad, aunque ésta no aplica en el caso de un protagonista clave de su Gobierno: el Ejército.También entrevista a Mariano Sánchez-Talanquer, un economista político mexicano que actualmente es académico de la Academia de Harvard para Estudios Internacionales y de Área, quien expresa: “Mientras todo lo demás se reduce, y el resto del estado vive la escasez fiscal, que ahora empeora por la crisis económica, el único sector del Estado que ha visto aumentar su presupuesto -y por lo tanto su poder- es el ejército”.Sánchez-Talanquer compara la postura del Presidente sobre los militares con un “cebo y cambio”, pues AMLO prometió controlar a los militares, pero en su lugar profundizó y amplió su papel. Aunque aquellos fuera del círculo íntimo del Presidente todavía no saben exactamente qué causó su cambio de opinión, no se puede pasar por alto el poder sustancial del Ejército, fortalecido después de más de una década de despliegue en todo el país, e

Con AMLO, añade el periodista, las fuerzas de seguridad han asumido un papel enorme en el país. “Hoy en día, los soldados están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y trazando vías para una sección del Tren Maya, construyendo miles de nuevos bancos y ayudando con programas sociales y distribución de vacunas. Los Marines, una fuerza militar de élite con estrechos vínculos con los Estados Unidos, ahora controlan los puertos de México; y la Guardia Nacional ha sido responsable, junto con el Ejército, de vigilar a los migrantes no mexicanos que viajan al norte a los Estados Unidos”, agrega.

Además cita a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, un organismo no gubernamental de Nuevo Laredo, quien tenía la esperanza inicial de que la nueva administración ayudara a llevar justicia a las familias de docenas de personas desaparecidas por miembros de la Secretaría de Marina en esa ciudad en 2018.Ramos y Jessica Molina, cuyo esposo fue desaparecido por los infantes de Marina ese año, se reunieron dos veces con Alejandro Encinas, el actual Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), en las primeras semanas de la nueva administración. “Pero las cosas no han salido como se prometió”, afirma Paley.

“‘Estamos decepcionados con el gobierno actual’, dijo Ramos en una entrevista telefónica desde Nuevo Laredo. ‘A mí me parece que al final el Ejército les ha impedido cumplir con sus compromisos con las víctimas y las familias de las víctimas’”, publica el autor del reportaje.

Encima, dice el texto publicado en The Nation, “los homicidios han continuado a un ritmo aterrador”. En 2019 y 2020, hubo 71 mil 072 asesinatos en México, marcando dos de los años más violentos en décadas. También expone que un recuento basado en informes de noticias encontró que había habido 533 masacres (matanzas de al menos tres personas) en México durante los primeros nueve meses de 2020. “Algunas de las masacres llegaron a los titulares internacionales: el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, incluidos tres bebés y tres niños, en el estado de Sonora a finales de 2019, o la masacre de enero de 2021 de 19 personas, la mayoría migrantes guatemaltecos, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero la mayoría de las masacres no se convierten en noticias internacionales, y solo hacen la aparición más breve en el ciclo de noticias nacional”, afirma el autor.Además de otras acciones polémicas realizadas durante la administración de AMLO, y que según Paley se contraponen con sus promesas de campaña, el periodista plantea que las elecciones de 6 de junio serán un barómetro del sentimiento público hacia el Gobierno del político tabasqueño, que hoy tiene quejas como las de Víctor Cata, un activista e historiador del idioma zapoteca que vive en Juchitán, Oaxaca.

“Esperamos que las cosas se hagan bien esta vez. Es solo el segundo año, y como ciudadanos esperamos que las cosas se hagan correctamente, dice el defensor de la cultura y el idioma zapoteco, en una entrevista con el reportero de The Nation.