Tras informar que México cuenta con 86% de la cuota de agua que tiene que otorgar a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conflicto por el agua en Chihuahua corresponde a actos partidistas y lo calificó de “oportunismo ramplón”.

“Van a haber elecciones en Chihuahua y un partido quiere agarrar esa bandera, se vuelve bandera de patriotismo, actitud patriotera, corriente, oportunista, que nos puede ocasionar un daño, porque todos los estados ya aportaron la cantidad de agua que les corresponde y aquí dije, desde el principio que no se iban a quedar sin agua los agricultores de Chihuahua y mucho menos la gente, pero ante la falta de otro tipo de estrategias, optan por oportunismo ramplón que puede afectar al país”, dijo.

El mandatario mencionó que confía en que se cumpla en tiempo y forma con Tratado de Aguas Internacionales y otorgar la cantidad requerida a Estados Unidos.

“Espero que se cumpla con el convenio, en el tiempo que nos falta, vamos avanzando, el informe de hoy es que llevamos como 86% de la cuota que se tiene que pagar y nos faltan días, ahí vamos avanzando, lamento mucho que se haya utilizado este asunto con propósitos electorales, el compromiso es del Estado mexicano y el Estado mexicano somos todos, no solo es el ejecutivo, los gobiernos estatales tienen responsabilidad, más cuando pueden haber sanciones, represalias, que terminan afectándonos”.

Señaló que las afectaciones derivadas por el conflicto del agua podrían escalar debido a que Estados Unidos está próximo a un proceso electoral; sin embargo, enfatizó que durante estas elecciones, México no es parte del debate central.

“Estas acciones podrían afectarnos, más en un momento tan delicado porque hay elecciones en Estados Unidos, nosotros logramos y es algo importante, lo voy a decir porque no tenemos nada que ocultar, y siempre decimos lo que pensamos, la campaña pasada, el tema México estaba en el debate en Estados Unidos, ahora no es así, afortunadamente, es la crisis económica, la pandemia, la creación de empleos, diferencias internas que se tienen, el tema migratorio está como en el sexto, séptimo sitio, y el tema México no está en el centro del debate en la campaña porque hemos cuidado eso, mucho”.