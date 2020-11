Las lluvias históricas que se han registrado en Tabasco las últimas semanas no paran, ni lo harán en los próximos días debido a los remanentes de la depresión tropical Eta, miles de personas ya perdieron sus muebles, viviendas y animales de granja, ahora tienen otra preocupación con los cocodrilos que andan por las calles.

El estado de Tabasco rompió récord de lluvias el pasado 30 de octubre cuando las precipitaciones alcanzaron los 450 milímetros en 24 horas, de acuerdo a datos proporcionados por el físico Gerardo Alarcón Ferreira, meteorólogo de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); el último registro de esa magnitud data de 1980 cuando en el mismo mes las precipitaciones fueron por 380 milímetros.

Entre las regiones más afectadas el único Pueblo Mágico de Tabasco está bajo el agua. Tapijulapa, en Tacotalpa, amaneció completamente inundado hasta con tres metros de profundidad, tras el desbordamiento de los ríos Oxolotán y Amatán.

Ante la escasez de productos de la canasta básica que ha traído consigo la inundación, los chontales se las han ingeniado para alimentarse con los animales de la región, cazando cocodrilos.

Aunque pareciera extraño, pobladores aprovechan para cazar los cocodrilos que salen con la inundación, merodean por los patios de las viviendas anegadas, caminos vecinales y potreros.

Los pobladores se enfrentan con los poderosos depreda­dores sin importar arriesgar sus vidas, todo por llevar un sustento a sus mesas.

Los enormes reptiles son maniatados con lías gruesas por sus cazadores, quienes ase­guran les alcanzará para comer durante tres días y además co­mercializaran la piel del animal.

Rutilo “N” quien logró captu­rar un cocodrilo de aproxima­damente 2 metros y medio, lo amarró a su motocicleta para dirigirse a Oxiaca que acompa­ñado de su pequeña hija.

“Si no nos morimos ahogados tampoco vamos a morir de ham­bre; no tenemos una despensa pero eso no nos impide que bus­quemos el alimento que la mis­ma naturaleza nos manda”, dijo el hombre al portal local Presencia.

AMLO viajó de emergencia a Tabasco

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su gira por Nayarit y Sinaloa, ante la situación de emergencia por la que atraviesa el estado de Tabasco, a causa de las lluvias que han azotado a la entidad en las últimas semanas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, López Obrador informó que viajará por primera vez en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con la finalidad de llegar lo antes posible a la entidad -tierra natal del mandatario-, que se encuentra en alerta.

El mandatario ha convocado a una reunión de emergencia con el Gabinete para emprender acciones de apoyo a la población de dicha entidad.

En el clip, López Obrador explicó que la situación de la presa Peñitas puede ocasionar más inundaciones, aunado a las lluvias que ocurren en la planicie de Tabasco y en la Sierra, que desembocan “en los ríos que no tienen control hidráulico, que no tiene presa”, señaló.

Detalló que la presa Peñitas es una de las cuatro hidroeléctricas del Río Grijalva “esta angostura en Chicoasén, Malpaso y Peñita que ya están más cerca de la planicie de Tabasco, esta presa, últimamente en estos días, por el huracán Eta se llenó y he estado monitoreando desde hace dos días la situación de esta presa y ha estado programándose, de acuerdo a los técnicos, un desfogue”, dijo.

“Pero en la madrugada de hoy (sábado), a las 3-4 de la mañana, la presa recibió demasiada agua. Estamos hablando de precipitaciones nunca vistas de que se tiene esta presa, 3,500 metros cúbicos por segundo y está completamente llena y se tuvo que aumentar el volumen también de desfogue que estaba en 1,500 metros cúbicos, aumentó a 2,000 metros cúbicos por segundo y se está proponiendo aumentar todavía más, a 2,500 metros cúbicos por segundo y toda esta agua inunda la planicie de Tabasco y hay zonas de Tabasco que están prácticamente al nivel del mar, son como ollas”, explicó el mandatario en el video.

López Obrador aseguró que se está intentando provocar el menor daño posible ” y sobre todo, buscando que no haya desgracias, que no haya pérdida de vidas humanas. Estoy haciendo llamados para que la gente busque refugios en albergues, con familiares que viven en partes altas y que piensen que lo más importante es la vida y que lo material se puede reponer y que nosotros vamos a ayudar a la gente que lo necesita”, enfatizó el presidente.

“Vamos a apoyar a los damnificados”, fue el mensaje contundente que dio el primer mandatario.

Fuente Infobae