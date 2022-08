Una de las grabaciones data del pasado abril de 2019, dentro de un departamento que el empresario rentaba en Santa Fe, Ciudad de México. A pesar de que se escucha a Peyro pedir que dejaran sus teléfonos móviles afuera de la habitación, la información se filtró.

“Yo tengo toda la estructura, para que me entiendas, güey, toda”, dijo Peyro a un representante de la guerrilla colombiana, de acuerdo a lo detallado por el informante del FBI.

El informante del FBI realizó las grabaciones con una cámara escondida en su reloj, y de acuerdo con la cadena de noticias, el empresario explicó y ofreció métodos para lavar dinero a través de bancos, aseguradoras y empresas de Estados Unidos, México, España e Italia presumía su amistad con el cardenal, uno de los religiosos más influyentes del país, quién supuestamente también participaría en los actos delictivos.

Tras darse a conocer el reportaje de Univisión el empresario no negó al citado medio que se está investigando el contenido.

El empresario también reconoció un documento en el que una ex informante del FBI, que pidió ser identificada como Gloria por motivos de seguridad, escribió que Peyro ofreció lavar dinero con la participación de Rivera.

“Él (Peyro) nos ofreció empezar a trabajar con él y su jefe… su jefe es el secretario de finanzas del Vaticano en Roma, Norberto Rivera Carrera”, confesó para Univision la informante Gloria.

Gloria reveló que hasta diciembre del 2019 participó como informante y en ese momento la agencia consideraba a Norberto Rivera como uno de los objetivos de la investigación por lavado de dinero. Aunque podría ser de interés para las autoridades estadounidenses, no está confirmado que esté siendo investigado actualmente.

Por su parte, el cardenal dijo en febrero de este año que desconoce las negociaciones de Peyro; de igual manera, en el 2021 una reportera del mismo medio había entregado una carta de solicitud de entrevista sobre las investigaciones del FBI a las que no respondió.

“No tengo noticias de ese grupo (guerrillero) que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata, no entiendo que es lo que él (Peyro) quiere lavar. Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él hace tiempo que no nos vemos’’, afirmó el cardenal Rivera a Univision.